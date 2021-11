Hansi Flick sucht wegen Impfdebatte das Gespräch mit Joshua Kimmich

Bundestrainer Hansi Flick wird im Rahmen des Nationalmannschaftszusammenzugs in dieser und nächster Woche das Gespräch mit Joshua Kimmich suchen. Der Bayern-Profi hatte zuletzt bestätigt, dass er sich bislang nicht impfen liess und damit eine Debatte ausgelöst.

Die Kritik am 26-Jährigen war mitunter sehr laut. Dies bedauert Flick. In einem Interview mit der “FAZ” hatte er sich in der gesamten Diskussion “viel mehr Sachlichkeit gewünscht” und betont, dass Kimmich keineswegs an den Pranger gehöre.

Gesprächsbedarf mit Kimmich hat Flick dennoch. Er werde das Thema “noch mal aufgreifen”. Das werde “nicht nur vor der versammelten Mannschaft, sondern auch im Einzelgespräch, ganz persönlich” geschehen: “Wenn jemand Sorgen hat, werden wir versuchen, ihm diese zu nehmen.”

Der Bayern-Profi sprach über Langzeitfolgen der Impfung, über die zu wenig bekannt sei. Flick spricht sich ganz klar dafür aus, dass sich alle Profis impfen lassen. Es sei “optimal und wünschenswert, wenn jeder Spieler bei uns geimpft wäre”. Diese Ansicht wird er auch in der Unterredung mit Kimmich vertreten.

psc 8 November, 2021 16:05