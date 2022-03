Ein wenig Mitleid: So schätzt Hansi Flick Italiens WM-Aus ein

Das neuerliche Scheitern von Italien in einer WM-Qualifikation ist die grosse Schlagzeile in dieser Fussballwoche. Bundestrainer Hansi Flick gibt nun auch eine Einschätzung dazu ab.

Vor dem Testspiel gegen Israel wird der 57-Jährige auf einer Pressekonferenz auf das überraschende Aus der Squadra Azzurra angesprochen. Der deutsche Nationaltrainer bleibt zunächst auf einer sehr sachlichen Ebene: “Das gestrige Spiel hat gezeigt, worum es im Fussball geht. Nordmazedonien hat mit sehr viel Passion gespielt und war am Ende ein wenig glücklich.” Flick betont erneut, dass er froh ist, die Qualifikation für die WM mit Deutschland relativ schnell unter Dach und Fach gebracht zu haben. “Für Italien tut es mir ein wenig leid. Aber so ist der Fussball, es geht um Leistung”, ergänzt Flick, der also den Auftritt Italiens schlicht für zu schwach hielt. So kommentierten es auch die italienischen Gazetten, die mit ihrer Mannschaft hart ins Gericht gehen.

Offen bleibt vorderhand, wie es mit dem italienischen Auswahltrainer Roberto Mancini weitergeht. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Einen Rauswurf hat Italiens Verbandspräsident bereits augeschlossen. Ein Rücktritt ist allerdings nicht ausgeschlossen.

psc 25 März, 2022 13:47