Hansi Flick nominiert im März Neulinge für das DFB-Team

Deutschland muss angesichts der Heim-EM 2024 in diesem Jahr keine Qualispiele bestreiten. Bundestrainer Hansi Flick will die Gelegenheit nutzen, neue Spieler zu testen.

Bereits für die Länderspiele im März gegen Peru und Belgien werden wohl einige Neulinge auf dem Platz stehen. «Wir werden schauen, dass wir den ein oder anderen neuen dabei haben. Es wird interessant, einige Junge mal zu sehen», sagt Flick am Dienstag bei einem Termin im Hinblick auf die EM 2024. Mit seinem Trainerteam sei er bereits im Austausch, welche Akteure sich zuletzt aufdrängen konnten.

Nach der missratenen WM in Katar mit dem Aus in der Gruppenphase, brennt Flick mit seiner Mannschaft auf Revanche: «Wir wollen zeigen, was in uns steckt. Ich bin sicher, dass wir eine sehr gute Qualität haben und coole Typen. Es geht darum, im richtigen Moment die Leistung abzurufen. Es ist wichtig, dass man spürt, da ist eine Mannschaft, die leidenschaftlich fightet und den Zuschauern etwas zurückgeben will. Wer das will, kann gerne dabei sein auf unserem Weg zur Euro 24.»

Ein konkretes Ziel hat Flick auch vor Augen. Vor allem an der defensiven Stabilität will er arbeiten: «Ganz klar, da müssen wir uns verbessern. Wenn man die WM betrachtet, waren die Mannschaften die erfolgreichsten, die die wenigsten Tore reinbekommen haben. Unsere Gegner waren überdurchschnittlich effizient gegen uns, deshalb sind wir ausgeschieden. Wir müssen schauen, dass wir kompromisslos verteidigen.»

psc 28 Februar, 2023 15:46