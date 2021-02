England oder Deutschland? Musiala hat sich wohl entschieden

Der Showdown nähert sich: Im März wird sich Bayern-Youngster Jamal Musiala wohl entschieden, für welchen Verband er künftig Länderspiele bestreitet. England scheint die besseren Karten zu haben.

Gareth Southgate will den 17-Jährigen ebenso für die A-Nationalmannschaft aufbieten wie sein deutscher Amtskollege Jogi Löw. Laut “Bild” zeichnet sich ab, dass Musiala das Aufgebot der Three Lions annehmen wird. Dem Spielmacher sei von englischer Seite her eine Perspektive dargelegt worden, auf welchen Positionen er eingesetzt werden soll. Und zwar sowohl auf der offensiven Aussenbahn als auch hinter der Spitze. Bei der “Präsentation” sei neben Fakten vor allem auch auf Emotionen gesetzt worden. Ins Spiel gebracht wurden auch Jadon Sancho und Jude Bellingham, mit denen Musiala das Team künftig prägen soll.

Beim DFB scheint man bisher weniger aggressiv vorzugehen. Man wolle den Entscheid des Youngsters respektieren, hiess es zuletzt.

Im März stehen WM-Qualifikationsspiele an. Sollte Musiala dann für einen der Verbände eingesetzt werden, wäre er an diesen gebunden.

psc 18 Februar, 2021 09:40