Jogi Löw macht eine Özil-Ankündigung

Bundestrainer Jogi Löw hat am Tag nach dem Aus im EM-Achtelfinale unter anderem eine Aussprache mit Mesut Özil angekündigt.

Seit dem Rücktritt des Fenerbahçe-Profis aus der DFB-Elf nach der WM 2018 haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen. Das Verhältnis zwischen dem langjährigen deutschen Nationaltrainer und dem Spielmacher war einst sehr eng. Löw hat Özil im DFB-Team etabliert und auch jahrelang an diesem festgehalten. Und offenbar ist der 61-Jährige bemüht, mit seinem Ex-Spieler wieder in Kontakt zu treten. Vom Rücktritt des mittlerweile 32-Jährigen war Löw damals sehr enttäuscht. “Es wird die Zeit kommen, wo wir uns wieder mal unterhalten oder treffen werden. Irgendwann wird der Tag kommen, wo wir uns aussprechen und alles beiseite legen werden. Diese Erinnerungen werden dann auch für uns positiv sein”, kündigt Löw gegenüber Journalisten an.

Özil sei “ein unglaublich wichtiger und grossartiger Spieler” gewesen, der einstige Spielmacher habe “seine grossartigen Fähigkeiten” in zahllosen Spielen gezeigt “und die Fans mitgerissen”. Eine frühere Aussprache mit Löw und Manager Oliver Bierhoff hatte Özil im Herbst 2018 abgelehnt.

psc 30 Juni, 2021 14:28