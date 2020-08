Jogi Löw nominiert drei Neulinge

Der deutsche Nationaltrainer Jogi Löw nominiert für die Partien gegen Spanien und die Schweiz drei Neulinge.

Florian Neuhaus von Gladbach, Robin Gosens von Atalanta und Keeper Oliver Baumann von Hoffenheim sind erstmals dabei. Die DFB-Elf trifft im Rahmen der Nations League am 3. September in Stuttgart gegen Spanien. Drei Tage später kommes in Basel zum Duell mit der Schweizer Nati.

Es ist der erste Zusammenzug der Nationalmannschaften seit November 2019.

Das Aufgebot von Löw:

psc 25 August, 2020 16:41