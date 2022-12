Jürgen Klinsmann fordert Neuausrichtung der deutschen Nationalmannschaft

Deutschlands WM-Aus nach der Gruppenphase ist für die stolze Fussballnation eine weitere Blamage, nachdem bereits die letzten beiden grossen Turniere in grossen Schlappen endeten. Der frühere Nationaltrainer Jürgen Klinsmann fordert im Hinblick auf die Heim-EM 2024 eine Neuausrichtung.

In seiner Kolumne bei «BBC» schreibt der 58-Jährige wenig überraschend von einer «riesigen Enttäuschung» in seiner deutschen Heimat. Der DFB werde nun «seine Analyse beginnen, und es wird alles hinterfragt, von einem Ende zum anderen, während ein Hurrikan von den deutschen Medien aufzieht. Die nächsten Tage werden sehr, sehr rau und schwierig», prognostiziert Klinsmann.

Letztlich habe Deutschland das Weiterkommen aufgrund seiner Leistungen «nicht verdient». In allen drei Gruppenspielen sei man «zu unbeständig» gewesen und habe im Angriff die notwendige Effizienz vermissen lassen. Die anstehende Heim-EM 2024 soll nun zu einer Neuausrichtung genutzt werden.

«Deutschland hat jetzt anderthalb Jahre Zeit, um sich auf die EM vorzubereiten. Das kann eine gute Sache sein, es kann helfen, den Fokus neu auszurichten», meint Klinsmann: «Sie können Trost in der Tatsache finden, dass sie das Wunderkind Jamal Musiala haben. Er ist ein aussergewöhnlicher Spieler.» Allerdings sei zu viel auf seine Schultern geladen worden. Zudem gebe es noch andere Talente in der Mannschaft, «die noch nicht in den höchsten Gang geschaltet haben», glaubt der frühere Bundestrainer, «also kommen sie hoffentlich stärker zurück.»

psc 2 Dezember, 2022 10:30