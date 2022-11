Marc-André ter Stegen reist verspätet ins WM-Trainingslager

Marc-André ter Stegen reist erst mit einiger Verspätung zum DFB-Team.

Die Mannschaft von Hansi Flick bereitet sich in einem Kurz-Trainingslager im Oman auf die WM in Katar vor. Ter Stegen stösst aber wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht sofort zur Mannschaft. Stattdessen bleibt er vorerst noch in Frankfurt. Erst wenn er genesen ist, stösst ter Stegen dann zu seinen Teamkollegen.

Der Barça-Keeper ist für die Endrunde in Katar als Nummer 2 hinter Manuel Neuer eingeplant.

https://twitter.com/DFB_Team/status/1592082989449900032

psc 14 November, 2022 10:18