Mario Götze verfolgt weiterhin EM-Pläne

Mario Götze setzt sich die EM-Teilnahme im kommenden Jahr weiterhin als festes Ziel.

Gegenüber “ed.nl” erklärt der 28-Jährige, dass es toll wäre gemeinsam mit seinem neuen PSV-Teamkollegen Philipp Max im kommenden Jahr am Turnier teilzunehmen. “Den Ehrgeiz habe ich. Aber das alles entscheidet der Bundestrainer”, führt Götze aus.

Der Weltmeister von 2014 setzt sich weiterhin grosse Ziele: “Ich bin Profi und möchte das Allerhöchste erreichen. Das möchte ich jetzt auch mit PSV. Das kann ich im Augenblick beeinflussen.”

Trotz einem guten Start in den Niederlanden sieht Götze noch viel Luft nach oben: “Ich bin auch noch nicht so weit, wie ich sein möchte. Ich hatte im Sommer keine normale Vorbereitung, auch mit der Mannschaft habe ich noch nicht so oft zusammen trainiert. Wenn dann englische Wochen kommen, ist das heftig.”

psc 10 Dezember, 2020 09:40