Nach Abschiedsworten: Tritt Müller doch noch nicht zurück?

Thomas Müllers Worte nach dem Aus Deutschlands bei der Weltmeisterschaft klangen nach Abschied. Nun äussert sich der Offensivspieler dazu.

Tritt Thomas Müller etwa doch nicht aus der deutschen Nationalmannschaft zurück? «Ich habe nur meine Emotionen kundgetan, ich bin dankbar für die Reise bisher. Ich werde es mit meiner Frau und dem Bundestrainer besprechen und mir ein paar Tage Luft geben. Und dann schauen wir weiter. Aber klar: Der Stachel sitzt natürlich tief», wird der 121-fache Nationalspieler von der «Bild» zitiert.

Unmittelbar nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft sagte Müller am Donnerstagabend bei der «ARD»: «Ich habe immer Einsatz geliefert und manchmal gab’s Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatten die Zuschauer auch Schmerzen im Gesicht. Auch wenn mir nicht alle Aktionen gelungen sind, ich habe es mit Liebe gemacht. Alles Weitere muss ich sehen. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen.» Noch ist es also offen, ob der 33-Jährige im Nationaldress weitermacht.

adk 3 Dezember, 2022 16:55