Neuer Geschäftsführer? DFB-Präsident spricht über Völler

Rudi Völler könnte neuer Geschäftsführer des DFB werden. Nun spricht Präsident Bernd Neuendorf.

Nach dem Abgang von Oliver Bierhoff ist der DFB auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Während es Hertha BSC-Sportboss Fredi Bobic nicht werden wird, zählt nun Rudi Völler als Favorit. «Ich schätze ihn ausserordentlich, wir haben ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis – er ist ein echter Typ», wird Bernd Neuendorf lobend über Völler von «Sky» zitiert.

Völler sei ein absoluter Sympathieträger, und bringe auch fachlich «viele Voraussetzungen» mit, so der Präsident des DFB. Noch ist aber Geduld gefragt. Es sind ja schon viele Namen kolportiert worden, aber wir werden in Ruhe schauen und uns nicht am Namedropping beteiligen», erklärt Neuendorf. «Es wurde extra ein Gremium geschaffen für diese Nachfolge – die kennen die Szene deutlich besser als ich, deswegen sitzen sie dort», ergänzte er in Bezug auf die fünfköpfige DFB-Taskforce, der auch Völler angehört. Der DFB wolle jedenfalls «zeitnah» eine Entscheidung treffen.

adk 13 Januar, 2023 09:22