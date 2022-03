Offiziell: Bernd Neuendorf ist neuer DFB-Präsident

Der DFB hat am Freitag einen neuen Präsidenten gewählt. Bernd Neuendorf wird Nachfolger von Fritz Keller.

Bernd Neuendorf ist neuer Präsident des DFB. Auf dem 44. Ordentlichen Bundestag des DFB in Bonn wurde der 60-Jährige am Freitag mit grosser Mehrheit an die Spitze des DFB gewählt und setzte sich damit gegen den ebenfalls kandierenden Peter Peters durch.

Neuendorf sagte bei seiner Rede: “Meine Überzeugung ist: Fussball an der Basis und an der Spitze funktioniert nur, wenn er zusammen gedacht wird. Wir brauchen im DFB und im Fussball insgesamt einen Kulturwandel. Unser Miteinander muss wieder vertrauensvoller und geräuschloser werden. Und vor allem: Der DFB ist ein Fussballverband. Lassen Sie uns wieder den Fussball in den Mittelpunkt rücken. Dazu gehört auch, dass wir die Chancen nutzen, die die EURO 2024 und auch die Bewerbung um die Ausrichtung der Frauen-WM 2027 bieten. Wir werden darüber hinaus ein besonderes Augenmerk auf den Fußball im Kinder- und Jugendbereich richten. Das ist mir ein besonderes Anliegen. Der Fussball hat zudem eine gesellschaftliche und soziale Verantwortung. Diese müssen wir künftig wieder erkennbar wahrnehmen. Wir müssen die Werte des Fussballs glaubwürdig vertreten. Und wir werden den DFB weiblicher, jünger und moderner machen.”

Er folgt somit auf Fritz Keller, der das Amt am 17. Mai 2021 zur Verfügung gestellt hatte.

adk 11 März, 2022 14:50