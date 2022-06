Sané erhält Rückendeckung von Flick: “Er besitzt sensationelles Potenzial”

Leroy Sané hat aktuell mal wieder mit Kritik an seinen Leistungen zu kämpfen. Von seinem Bundestrainer Hansi Flick hat es nun motivierende Worte gegeben.

“Er besitzt sensationelles Potenzial, das der Mannschaft sehr gut helfen kann”, sagte Hansi Flick am Montag auf der Pressekonferenz vor dem am Dienstagabend (20.45 Uhr) anstehenden Nations-League-Spiel gegen Italien über Leroy Sané.

Der Bundestrainer des DFB-Teams fügte dem an: “Vor dem Jahreswechsel hatte er eine starke Phase. Da müssen wir hinarbeiten, dass das wieder so ist. Er muss da wieder hinkommen. Ich bin kein Freund von Ausreden, aber es steckt allen eine lange Saison in den Knochen.”

Zuvor hatte Oliver Bierhoff, der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, Sané öffentlich angezählt. “Er weiss, dass er seine Leistung bringen muss. Das ist keine leichte Situation. Wir helfen ihm, aber er muss sich auch selber helfen. Am Ende musst du dich als Spieler da herauskämpfen. Hansi ist sehr aufbauend, sehr kommunikativ. Aber irgendwann muss man auch sagen: Das ist es jetzt, dann muss ein Spieler was draus machen”, so der Europameister von 1996 über den Angreifer des FC Bayern.

adk 13 Juni, 2022 15:42