Stefan Kuntz vor Unterschrift als türkischer Nationaltrainer

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz könnte in Kürze die türkische A-Nationalmannschaft übernehmen.

Nach der Trennung von Senol Günes in der vergangenen Woche sucht man in der Türkei einen neuen Übungsleiter für die Nationalelf. Medienberichten zufolge soll Kuntz das vakante Amt übernehmen. Der 58-Jährige weile für Gespräche sogar schon in Istanbul. Eine Einigung soll unmittelbar bevorstehen. Kontaktiert wurde der er vom langjährigen Bundesliga-Profi Hamit Altintop, der als Teammanager der türkischen Nationalmannschaft für die Suche nach dem neuen Teamchef mitverantwortlich ist.

Kuntz trägt im DFB seit 2016 die Verantwortung für die U21 und steht eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag.

psc 14 September, 2021 13:38