WM-Aus für Nico Schlotterbeck bestätigt

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich offenbar bewahrheitet: Für Nico Schlotterbeck ist die Weltmeisterschaft vorzeitig beendet. Wie die «Bild» berichtet, hat sich der Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen.

Der 26-Jährige soll rund acht Wochen ausfallen. Bereits während der Partie hatte sich angedeutet, dass die Verletzung schwerwiegender sein könnte. Schlotterbeck musste nach einem Zweikampf mit Amad Diallo behandelt werden und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Sein Knöchel war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich angeschwollen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach dem Spiel noch erklärt, dass die ersten Anzeichen wenig Hoffnung machten. Nun scheint die Diagnose Gewissheit geschaffen zu haben. Für die Deutsche Fussballnationalmannschaft ist der Ausfall ein schwerer Rückschlag. Schlotterbeck gehörte zu den Stammkräften in der Innenverteidigung und sollte eine wichtige Rolle im weiteren Turnierverlauf spielen.

Die Verletzung könnte zudem Auswirkungen auf seine Zukunft haben. Trotz seiner jüngsten Vertragsverlängerung beim BVB wird der Nationalspieler weiterhin mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Zuletzt gab es mehrere Berichte über ein Interesse der Königlichen. Durch das WM-Aus verliert Schlotterbeck nun allerdings die Möglichkeit, sich auf der grössten Bühne des Weltfussballs weiter zu präsentieren. Für den Dortmunder steht stattdessen die Rehabilitation im Vordergrund, damit er rechtzeitig zum Saisonstart wieder einsatzbereit ist.