SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bänderriss im Sprunggelenk

WM-Aus für Nico Schlotterbeck bestätigt

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 14:17
WM-Aus für Nico Schlotterbeck bestätigt

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich offenbar bewahrheitet: Für Nico Schlotterbeck ist die Weltmeisterschaft vorzeitig beendet. Wie die «Bild» berichtet, hat sich der Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen.

Der 26-Jährige soll rund acht Wochen ausfallen. Bereits während der Partie hatte sich angedeutet, dass die Verletzung schwerwiegender sein könnte. Schlotterbeck musste nach einem Zweikampf mit Amad Diallo behandelt werden und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Sein Knöchel war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich angeschwollen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nach dem Spiel noch erklärt, dass die ersten Anzeichen wenig Hoffnung machten. Nun scheint die Diagnose Gewissheit geschaffen zu haben. Für die Deutsche Fussballnationalmannschaft ist der Ausfall ein schwerer Rückschlag. Schlotterbeck gehörte zu den Stammkräften in der Innenverteidigung und sollte eine wichtige Rolle im weiteren Turnierverlauf spielen.

Die Verletzung könnte zudem Auswirkungen auf seine Zukunft haben. Trotz seiner jüngsten Vertragsverlängerung beim BVB wird der Nationalspieler weiterhin mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Zuletzt gab es mehrere Berichte über ein Interesse der Königlichen. Durch das WM-Aus verliert Schlotterbeck nun allerdings die Möglichkeit, sich auf der grössten Bühne des Weltfussballs weiter zu präsentieren. Für den Dortmunder steht stattdessen die Rehabilitation im Vordergrund, damit er rechtzeitig zum Saisonstart wieder einsatzbereit ist.

Mehr Dazu
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Thema Premier League

Unerwartetes Gerücht um DFB-Coach Julian Nagelsmann
Klarheit

Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden
Klarheit im Abwehrzentrale

Julian Nagelsmann hat bereits 5 Fixstarter gegen die Schweizer Nati bestimmt
Mehr entdecken
Bänderriss im Sprunggelenk

WM-Aus für Nico Schlotterbeck bestätigt

22.06.2026 - 14:17
Bänderverletzung

Schlotterbeck bangt um weitere WM-Teilnahme

21.06.2026 - 08:23
Stürmer darf nicht nach Kanada

Elye Wahi kann gegen Deutschland wegen Einreiseverbot nicht spielen

18.06.2026 - 13:55
Einschätzungen

Deutschlands Weg zur WM 2026: Form, Taktik und Wetttipps

15.06.2026 - 15:33
Wegen Schwindeleien

Auch der Klopp-Berater zeigt sich genervt von Real-Kandidat Riquelme

6.06.2026 - 11:04
Nachrücker

Lennart Karl verpasst die WM – Nagelsmann holt einen Ersatz

6.06.2026 - 10:30
Kein Einsatz

Manuel Neuer ist für das erste DFB-Testspiel nicht bereit

27.05.2026 - 17:04
Deutscher WM-Kader steht

Neuer kehrt zurück und wird Deutschlands Nummer eins

21.05.2026 - 13:26
Offizielle Bekanntgabe ab 13 Uhr

DFB enthüllt erste WM-Fahrer auf Instagram

21.05.2026 - 09:10
Beier offenbar mit zur WM

Nächster BVB-Star für die deutsche Nationalmannschaft nominiert

20.05.2026 - 17:55