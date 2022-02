Die berühmtesten Sponsoren der Fussballgeschichte

Der Sport verbindet die Welt. Wie wir wissen, geht die Liebe zum Fussball über alle Grenzen, Kulturen, Rassen und Altersgruppen hinweg. Für Glücksspieler ist es nichts Neues, dass Casinos in den letzten zwei Jahrzehnten floriert haben. Diese Tatsache wurde jedoch vor kurzem allen Sportfans von den Sponsoren ihrer Sportart oder Mannschaft vor Augen geführt. Der Fußball, ein Spiel von immenser Popularität, ist fest in der Zusammenarbeit mit mehreren besten Marken verankert. Diese Marken sehnen sich nach Publicity, und für sie ist die Assoziation mit einer Fussballmannschaft, einem Spieler oder einer Organisation unerlässlich, um ihr Geschäft zu betreiben.

Casino-Sponsoring

Die globale Reichweite und Anziehungskraft des Spiels ist von vielen Poker- und Glücksspielunternehmen nicht unbemerkt geblieben. Sie sehen den Sport als eine Möglichkeit, ihre Marken zu fördern. Dies hat zu einer Reihe von Sponsoring Verträgen zwischen Glücksspielunternehmen und vielen Fussballclubs in der ganzen Welt geführt. Heutzutage sind die neue Online Casinos 2022 genauso daran interessiert, sich einen Namen zu machen, und das ist ein guter Weg, um ihn zu erlangen. Sie können die Praktiken ihrer Vorgänger übernehmen. Die Spielcasinos treten als Trikotsponsoren auf – das ist die häufigste Form des Sponsorings.

Royal Panda

Online Casinos bauen ihren Einfluss im Sport weiter aus, indem sie lukrative Sponsoring Verträge abschliessen. Royal Panda ist ein weltbekannter Glücksspielbetreiber, der 2018 eine Partnerschaft mit QPR eingegangen ist. Im Rahmen eines Dreijahresvertrags mit dem Queens Park Rangers Football Club, der Marke eines der am schnellsten wachsenden Casinos in Grossbritannien, wird Royal Panda ab der Saison 2017/18 auf der Vorderseite der Heim-, Auswärts- und dritten Mannschaftstrikots der Rangers zu sehen sein. Der kaufmännische Direktor von QPR, Ewan Inglis, erklärte: “Wir haben eine Reihe von aufregenden Initiativen, die wir an Spieltagen starten wollen, die verschiedene Aktionen und Aktivitäten auf dem Spielfeld in der Halbzeitpause umfassen werden, so dass die Partnerschaft mehr als nur einfaches Markenbewusstsein ist”.

Sport Pesa

Der Fussball steht im Mittelpunkt der Partnerschaftsstrategie von SportPesa. Das Online-Spielcasino leistet nicht nur wertvolle finanzielle Unterstützung, sondern geht noch viel weiter: Es hilft den Vereinen, Kapazitäten aufzubauen und sich an Initiativen zur sozialen Verantwortung der Unternehmen zu beteiligen, um einen Mehrwert für Spieler, Mannschaften, Gemeinden und Unternehmen zu schaffen. Die Clubs, mit denen dieses Online-Casino zusammenarbeitet: Simba SC, Yanga SC, Cape Town City F.C., Hull City F.C., Southampton F.C., Everton, Gor Mahia F.C., AFC Leopards, Arsenal. So hat beispielsweise SportPesa im Rahmen der Partnerschaft nicht nur in Everton, sondern auch in der Stadt kräftig investiert und eine neue Europazentrale eröffnet, die neue Arbeitsplätze in Liverpool schaffen wird.

Dunder-Casino

Es ist eine europäische Institution mit einer grossen Auswahl an Glücksspielen. Auf der Website können Sie bezahlte und kostenlose Spielautomaten renommierter Hersteller spielen. Die Spielbank unterliegt den Gesetzen von Malta und Grossbritannien. Dunder ist einer der Sponsoren von Bristol City geworden. Es wurde 2016 von zwei schwedischen Casino-Enthusiasten gegründet und hat sich als eines der innovativsten Online-Casino-Unternehmen einen Namen gemacht. Die Spielbank ist davon überzeugt, dass die Investition einen wesentlichen Beitrag zu den langfristigen Ambitionen des Vereins, in der Premier League zu spielen, leisten kann. Die gemeinsamen Werte sowie das Engagement von Dunder für die Förderung von verantwortungsvollem Glücksspiel und Investitionen in die Gemeinschaft sorgen dafür, dass diese Partnerschaft einen äusserst positiven Einfluss auf Bristol City haben wird.

Unibet

Eine Vielzahl von besten Sportmannschaften und -veranstaltungen werden von Unibet gesponsert. Die Marke ist offizieller Wettpartner des französischen Fussballvereins Paris Saint-Germain sowie von drei verschiedenen englischen Fussballvereinen, wie Aston Villa, Preston North End und Middlesbrough. Seit der Saison 20/21 sponsert das Unternehmen alle Trainingstrikots des Rangers FC.

Berühmte Sponsoren

Alle Fussballvereine brauchen Geld für ihre Entwicklung. Neben den oben erwähnten Casinos, deren Rezensionen auf der Website von Schweizer Casino Online zu finden sind, sind namhafte Unternehmen mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten ebenfalls in diesen Bereichen tätig. Ein Teil dieses Geldes wird durch Einnahmen aus Übertragungen, dem Stadion, Merchandising usw. erwirtschaftet. Der andere Teil sind Einkommen von bekanntesten Sponsoren. Oft sind es die bekannten Unternehmen, die solche Beihilfen übernehmen. Im Folgenden werden dazu 4 Beispiele dargestellt.

Volkswagen

Es ist kein Geheimnis, dass Volkswagen seit langem Hand in Hand mit dem Sport geht, und der Fussball nimmt in dieser Partnerschaft einen besonderen Platz ein. Ab 2018 ist die Marke Volkswagen offizieller Automobilpartner der UEFA EURO 2020 und setzt damit ihre langjährige Beziehung zum Fussball fort. Volkswagen hat einen eigenen Fussballverein, den VFL Wolfsburg, und die Volkswagen Arena. Während der gesamten Geschichte dieses Clubs hat Volkswagen das Team betreut. Volkswagen ist zu 100 % Eigentümer von Wolfsburg. Der Verein hat die 50+1-Regel rechtlich überwunden: Jedes Unternehmen (oder jede Person), das/die den Verein 20 Jahre lang ununterbrochen und in erheblichem Umfang unterstützt hat, kann vollständiger Eigentümer des Vereins werden.

Adidas

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das deutsche multinationale Unternehmen das Sponsorgesicht der Champions League, der Welt- und der Europameisterschaft. Gegenwärtig sind 7 Vereine aus der APL Partner der Corporation. Das ist 1/3 aller Teams in der Liga. Viele Fussballstars haben die drei gestreiften Kleidungsstücke in ihre Garderobe integriert. So werden die Spieler des FC Bayern München in der Saison 2020/2021 Trikots tragen, die mit einer roten Raute bedruckt sind, die von der Fassade ihres Heimstadions, der Allianz Arena, stammt. Adidas ist Sponsor der weltweit führenden Vereine, darunter Manchester United, Real Madrid, Bayern München, Juventus FC und AC Mailand. Adidas ist ein wesentlicher Bestandteil der Fussballgeschichte der FIFA-Weltmeisterschaften und stand buchstäblich bei jedem Turnier seit der Weltmeisterschaft 1970 im Mittelpunkt des Geschehens.

Pepsi

Pepsi ist ein weiterer großer Name auf der Liste der grössten Fussball Sponsoren der Welt. Die Marke wurde von Spielern wie Thierry Henry, Leo Messi, Frank Lampard, Kaka und Didier Drogba unterstützt. Pepsi ist das offizielle Erfrischungsgetränk der Major League Soccer und der United States Soccer Federation. PepsiCo ist der ideale Partner für Manchester United, weil es ein einzigartiges Verständnis für innovative Marketinginitiativen hat.

Peugeot

Sochaux wurde von Jean-Pierre Peugeot gegründet und bis 2015 war der Verein im Besitz des Automobilkonzerns. In dieser Zeit war das Firmenlogo auch das Emblem der Mannschaft. Peugeot war 70 Jahre lang der Titelsponsor des Vereins. Im Juli 2015 kaufte das chinesische Unternehmen Ledus alle Rechte an Sochaux.

Fazit

Auf diese Weise erhöhen die Sponsoren das Prestige sowohl der Vereine als auch der Organisatoren. Dies bietet die Möglichkeit, Informationen zu entwickeln und eine bessere Berichterstattung über die Veranstaltung zu gewährleisten. So viele berühmte Clubs werden von Casinos gesponsert.

