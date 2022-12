Die komplette Familie versammelt sich an Pelés Krankenbett

Die Fussballwelt sorgt sich um Pelé. Die Brasilien-Legende liegt im Krankenhaus, seine Familie ist bei ihm.

Seit dem 29. November liegt Pelé im Albert-Einstein-Hospital in São Paulo und kämpft um sein Leben. Die gesamte Familie des 82-Jährigen versammelte sich zu Weihnachten am Krankenbett. Tochter Kely Cristina Nascimento postete am Samstagabend ein Familien-Foto auf Instagram. Darauf ist sie unter anderem mit Pelés Frau Marcia Aoki.

Dazu schreibt Kely: «Frohe Weihnachten. Dankbarkeit, Liebe, Einigkeit, Familie. Die Essenz von Weihnachten. Wir danken euch allen für all die Liebe und das Licht, das ihr weiterleitet.» Bereits zuvor postete Kely ein Foto aus dem Spital auf Instagram, schrieb darunter: «Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen.»

Auch Pelés Sohn Edson „Edinho“ Cholbi do Nascimento ist bei seinem Vater am Krankenbett und schreibt: «Vater… meine Stärke ist deine.»

adk 25 Dezember, 2022 15:56