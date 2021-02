Die neuesten Fussball-Apps 2021

Für eingefleischte Fußballfans sind Fußball-Apps nicht mehr wegzudenken. Wer über seine Lieblingsmannschaft auf dem Laufenden bleiben möchte, oder generell auch unterwegs Nachrichten und Spielergebnisse in Echtzeit auf den Bildschirm geliefert bekommen möchte, greift zu einer informativen App.

Wem das Zocken einer kleinen Runde Fußball oder das Platzieren einer Wette auf seinen Lieblingsverein lieber ist, holt sich eine Spiele-App. Die meisten haben wahrscheinlich beides. Die besten Apps, die die Herzen von Fußballfans höherschlagen, werden in diesem Artikel vorgestellt.

Info-Apps

Auch unterwegs immer gut versorgt zu sein mit aktuellen Nachrichten rund um das Thema Fußball ist für einige Fans das A und O. Mittlerweile gibt es daher einen riesigen Pool an Fußball-Apps.

Eine der besten ist Onefootball. Sie ist übersichtlich gestaltet und weist eine intuitive Menüführung auf, sodass sich einfach zwischen News, Spiele und Following wechseln lässt. Die Nachrichten werden dabei nicht nur von der Redaktion bei Onefootball geschrieben, sondern werden aus vielen unterschiedlichen Kanälen zusammengezogen, sodass ein umfangreiches News-Angebot entsteht und man keine Neuigkeiten mehr verpasst.

Im Live-Ticker kann man Spiele aus sehr viele Ländern und Ligen mitverfolgen, sodass es kaum mehr langweilig wird. Außerdem kann man einstellen, ob man per Push-Nachricht informiert werden möchte, wenn ein Tor gefallen ist. Zudem liefert Onefootball auch Spielestatistiken und Infos zu Vereinen und Ligen.

Wer sich auch für Amateur-Ligen interessiert, ist mit der Kicker-App dagegen besser beraten. Neben News bietet diese auch Podcasts und Videos an. Zockerfreunde können sich hier zusätzlich noch an einem Tippspiel erfreuen, oder sich als Fußball Manager versuchen.

Speziell für Infos was Transfers betrifft, ist die App Transfermarkt empfehlenswert. Die Datenbank enthält Infos über sämtliche Spieler und Vereinsstatistiken aus den größten Ligen Europas. Die App bietet nicht nur News an, sondern hält einen auch auf dem Laufenden was die Gerüchteküche betrifft. Über einen Transfer oder sonstige News kann man sich jederzeit per Push-Nachricht informieren lassen, sodass man nie mehr etwas Wichtiges verpasst.

Spiele-Apps für Fußballfans

Wer sich neben News und Gerüchten rund um das Thema Fußball auch für Games interessiert, hat auch hier eine riesige Auswahl an Möglichkeiten.

Wer gern eine Wette platziert, um den Nervenkitzel beim Anschauen eines Fußballspiels zu erhöhen, hat mittlerweile auch einiges an Auswahl. Viele Sportwettanbieter haben Apps, mit denen man seinen Wunschbetrag auf einen bestimmten Spielausgang oder Events setzen kann. So lässt sich ein Fußballnachmittag aufpeppen und noch mehr mitfiebern.

Bevor man sich für eine App entscheidet und fleißig Wetten platziert, sollte man die Angebote verschiedener Apps vergleichen, damit man das findet, was am besten zu einem passt. Nur auf diesem Wege findet sich ein ausführlicher Überblick über die besten Anbieter im Bereich Sportwetten.

Wer sich eher strategisch den Sportwetten nähert, bei dem lohnt es sich Fußball Manager Apps kennenzulernen und zu testen. Hier erfährt man neben den klassischen Facts, auch viel über die Hintergründe des Fußball-Business.

Die App Football Manager ist eine der beliebtesten in diesem Bereich und wird jede Saison aktualisiert. Im Spiel kümmert man sich als Manager um seinen Verein. Man führt Vertragsverhandlungen durch und organisiert das Merchandising und sorgt dafür, dass im Stadion alles glattläuft. Man baut nicht nur eine Fußballmannschaft auf, sondern managt auch den Mitarbeiterstab, der hinter dem Erfolg einer Mannschaft steht. Man heuert Talent-Scouts an, die immer auf der Suche nach jungen, aufstrebenden Spielern sind und baut nebenbei auch eine U-Mannschaft auf. Mit so vielen Aufgaben, die man als Manager zu bewältigen hat, besitzt das Spiel eine hohe Detailtreue und Tiefe, die nicht so schnell Langeweile aufkommen lassen.

Für Puzzle-Fans gibt es mit Score Hero eine Fußball-App, in der man keine Turniere oder Spiele an sich bestreitet, sondern Aufgaben gestellt bekommt, die man erfüllen muss. Zum Beispiel: In drei Pässen soll man ein Tor erzielen. Mit jedem Level steigt dabei der Schwierigkeitsgrad. Mit ein wenig Geschick kann man im Lauf der Zeit den Ball auch so beeinflussen, dass man ihn in einem bestimmten Winkel ins Tor einzirkeln kann, um die Aufgabe zu erfüllen.

Wer es richtig abgedreht mag, sollte einen Blick auf Rumble Stars werfen. Hier stellt man sich eine Mannschaft aus verschiedenen Tierarten zusammen. Jeweils zwei Spieler einer Mannschaft sind auf dem Spielfeld, die anderen vier hinter dem Tor. Die Spieler im Feld müssen möglichst schnell den Ball ins Tor bekommen. Die Spieler hinter dem Tor können das Spielgeschehen mit Magneten oder Kanonenkugeln beeinflussen, was zu reichlich viel Chaos auf dem Platz führt, und für viel Unterhaltung sorgt.

psc 19 Februar, 2021 15:44