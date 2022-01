Diego Godin hat Vertragsangebot aus Brasilien vorliegen

Verteidiger Diego Godin verkündete noch vor Jahresende 2021 seinen Abgang von Cagliari Calcio. Der neue Klub des Uruguayers könnte in Brasilien liegen.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet, hat Diego Godin ein Vertragsangebot des amtierenden brasilianischen Meisters Atlético Mineiro vorliegen. Der 35-Jährige bestätigte zuvor bereits seinen Abschied von Cagliari Calcio.

“Ich kann nicht viel sagen, aber offensichtlich werde ich den Verein verlassen”, sagte der 153-fache Nationalspieler gegenüber “Sport890” in seinem Heimatland Uruguayer. Er führte aus: “Es hat weder an Respekt noch an Professionalität gefehlt. Es sind vertragliche und aktuelle Themen von Cagliari. Aber die sind nicht neu. Sie stammen aus den letzten Jahren.” Godin wechselte im September 2020 ablösefrei von Inter Mailand nach Cagliari.

