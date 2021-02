Dinge, die Sie über den Schweizer Fussball wissen sollten

Die Grundlagen des Fußballs sind den meisten Menschen bekannt. Es gibt zwei Mannschaften mit elf Spielern, die versuchen mehr Tore zu schießen als der Gegner.

Auch in der Schweiz gehört der Fußball zu einer sehr beliebten Sportart. In diesem Beitrag werden wir etwas tiefer graben und Ihnen einige lustige und interessante Dinge über den Schweizer Fußball präsentieren.

UEFA Frauen-Europameisterschaft

Die Schweiz qualifizierte sich mit voller Punktzahl für die UEFA Frauen Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden. Die Mannschaft gewann alle acht Spiele in Gruppe 6 gegen Nordirland, Georgien, Italien und Tschechien.

Wenn wir alle Tore der Spiele zusammenzählen, gewann die Schweizer Mannschaft mit 34 zu 3 Toren. Das knappste Spiel war ein 2 zu 1 Sieg gegen Italien im Hinspiel. In Italien wiederum schlugen die Schweizerinnen das Land mit 3 zu 0.

Die beste Torschützin in der Gruppenphase war Ana-Maria Crnogorčević mit insgesamt sieben Toren. Aber auch Fabien Home, Ramona Bachmann, Lara Dickenmann und Martina Moser haben auf dem Spielfeld geglänzt.

Die Geschichte ist nicht auf ihrer Seite

Bei jeder der drei Europameisterschafts-Runden, an denen die Schweiz teilgenommen hat, belegte das Land den letzten Platz in der Vorrunden-Gruppe. Auch bei der Europameisterschaft im Jahr 2016 war das Glück nicht auf ihrer Seite.

Bei dem EM-Debüt im Jahr 1996 gegen England erreichten sie ein eins zu eins unentschieden, verloren dann aber gegen die Niederlande und gegen Schottland.

Und auch im Jahr 2004 hat es nicht klappt. Zuerst gab es ein torloses Unentschieden gegen Kroatien, danach folgten die Niederlagen gegen England und Frankreich.

Im Jahr 2008 waren Österreich und die Schweiz der Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft. Leider gingen die Spiele für viele Fans anders aus als erwartet.

In dem Jahr 2008 haben die Schweizer gegen Tschechien und die Türkei verloren. Schließlich holten sie ihren ersten Sieg mit einem zwei zu null gegen Portugal. Beide Tore wurden von Hakan Yakin erzielt.

Die Position der Schweiz, weltweit

Das Frauennationalteam steht derzeit auf dem 15. Platz in der Weltrangliste. Im Jahr 2015 trat die Mannschaft zum ersten Mal an der Frauen-WM in Kanada an und schafft es nach einem soliden Turnier, bei dem sie elf Tore erzielten, in die nächste Gruppe.

In den kommenden Spielen unterlag die Schweiz dann leider den späteren Vieze Weltmeister Japan mit 0 zu 1, besiegt aber Ekuador mit einem 10 zu 0 und verlor gegen Kamerun mit einem Ergebnis von 2 zu 1.

Die Schweizer kamen als eines der besten drittplatzierten Teams weiter und trafen in Vancouver auf den Gastgeber Kanada, gegen den sie knapp mit 0 zu 1 verloren und damit ihre erste Weltmeisterschaft verpassen.

Der unerwünschte WM-Rekord

Bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2006 in Deutschland stellte die Schweiz einen Rekord auf, der am Ende nicht gerade positiv war. Die Mannschaft stieg im Achtelfinale aus, obwohl sie während des gesamten Turniers kein einziges Gegentor kassierten.

Am Ende der Gruppenrunde verlor die Mannschaft gegen die Ukraine im Elfmeterschießen. Das WM-Abwehrschild hielt bis zum zweiten Gruppenspiel der Endrunde im Jahr 2010 aufrecht, als Chile ein Tor gegen sie erzielte. Insgesamt blieb die Schweiz bei der WM-Endrunde in der regulären Spielzeit 559 Minuten ohne Gegentor.

psc 3 Februar, 2021 16:03