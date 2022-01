Einmaliges Comeback: Roberto Carlos bietet sich auf Ebay an

Früher sorgte Roberto Carlos bei Real Madrid als Linksverteidiger für Furore, wurde zudem 2002 Weltmeister mit Brasilien. Nun bietet der Ex-Profi sein Comeback an – für einen guten Zweck.

Über die Online-Plattform “Ebay” bietet Roberto Carlos nun seine Dienste an. Dort haben Vereine aus den englischen Amateurligen die Chance, für umgerechnet rund sieben Euro ein Los zu kaufen.

Mit Glück sorgt dieses dafür, dass der einstige Weltklasse-Verteidiger als Neuzugang zu ihrem Klub stösst – und in einem Spiel mitspielt. Mittlerweile versuchen bereits über 700 Klubs ihr Glück. Das eingenommene Geld kommt der Bildungs- und Inklusions-Organisation “Football Beyond Borders” zugute, die sich in England für bedürftige Kinder einsetzt.

Carlos beendete 2016 bei den Delhi Dynamos seine Karriere als Profifussballer. Derzeit ist er als Klub-Repräsentant für Real Madrid tätig, für das er in seiner aktiven Karriere mit 527 Einsätzen die meisten Spiele seiner Laufbahn bestritt.

adk 12 Januar, 2022 14:06