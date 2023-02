Der kleine Okafor und Luis Mestre unterschreiben beim FC Biel

Promotion Ligist FC Biel mit seinem Zürcher Investor Ahmet Schaefer tätigt weitere Neuzugänge: Elijah Okafor und Aussenverteidiger Luis Mestre wechseln zum Verein.

Der Klub liegt in der Tabelle auf dem 17. Tabellenplatz und will den Abstieg um jeden Preis verhindern. Dazu wird die Mannschaft nun mit zwei ehemaligen Basler Junioren verstärkt: Innenverteidiger Elijah Okafor, der jüngere Bruder von Nati-Star Noah, wechselt aus Paderborn nach Biel. Luis Mestre war zuletzt vereinslos und spielte wie von 4-4-2.ch berichtet bei Rapperswil-Jona vor. Letztlich kommt der 19-jährige Aussenverteidiger nun in Biel unter.

psc 15 Februar, 2023 10:07