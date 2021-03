Englands Nationaltrainer Southgate will baldige Impfung für Fussballprofis

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate spricht sich dafür aus, Fussballprofis möglichst bald zu impfen.

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie geht der Fussballbetrieb regulär weiter. Die vielen Reisen sorgen aber für Probleme und auch Kritik. Auch deshalb und wegen der unterschiedlichen Regeln in den verschiedenen Ländern mitsamt Quarantäne-Regimen ist Southgate der Meinung, dass Fussballprofis so rasch wie möglich geimpft werden sollten. In der “BBC” spricht er von einer “Verantwortung gegenüber den Spielern, “von denen man fordert weiterzuspielen.”

Der Coach der Three Lions ist auch der Meinung, dass sich die Spieler in einer Situation befinden, in der sie sich einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen. Eine schnelle Impfung sei deshalb angebracht.

Southgate betrachtet das ganze aus der Perspektive Englands, wo bereits ein Grossteil der Risikogruppen geimpft ist. Deshalb “komme man so langsam an den Punkt, an dem es akzeptabel wäre Profisportler zu impfen.” Der Fussballtrainer betont indes weiterhin, dass Fussballspieler nicht vor systemrelevanten Berufsgruppen wie Lehrer oder Pfleger zu impfen seien.

psc 19 März, 2021 14:30