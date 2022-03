Englische Fans verhöhnen Bonucci wegen Äusserungen beim EM-Final

Leonardo Bonucci stand beim tragischen Ausscheiden Italiens in den WM-Playoffs gegen Nordmazedonien wegen einer Verletzung nicht selbst auf dem Platz. Nach der Niederlage seiner Teamkollegen kriegt er von englischen Fans trotzdem eine Breitseite ab.

Der 34-jährige Juve-Verteidiger machte sich nach dem gewonnenen EM-Final gegen England auf der Insel im vergangenen Sommer keine Freunde. “It’s coming Rome” sang er nach dem Titelgewinn. Und seinem Teamkollegen Giorgio Chiellini rief er vor laufenden Kameras zu, dass die englischen Spieler viel Pasta essen müssten, um auf das Niveau der Italiener zu kommen. In den sozialen Medien kassiert Bonucci jetzt eine heftige Retourkutsche. Zahlreiche (englische) Fans verhöhnen den Abwehrspieler nach Italiens vorzeitigem WM-Aus.

“Du bleibst zu Hause”, “Football Karma Mr. Bonucci” oder “Bonucci, wer geht zur WM?” sind noch einige der gesitteteren Tweets, die abgesetzt wurden. Einmal mehr bewahrheitet sich: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.

I want Bonucci to recreate this selfie through the TV whilst he’s sitting in his living room and Maguire is at the World Cup 🥰 pic.twitter.com/rtHqWr4GuZ — Ben Linihan (@BenLinihan) March 24, 2022

“It’s coming Rome” shouted @bonucci_leo19 after the Euros Final. Not going Qatar though, is it mate? See ya 👋 pic.twitter.com/88alb1Amdc — Johnny Neal’s Blue & White Army ⭐️⭐️ (@neal_army) March 24, 2022

Does anyone else still Remember? Bonucci had said: "It won't be easy for Ronaldo to face Italy" I'm crying 😢 😂 pic.twitter.com/331kM7z4Fs — Arafat 🇵🇹 (@imarafaat7) March 25, 2022

psc 25 März, 2022 13:58