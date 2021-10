Gareth Southgate ist bereit für Vertragsverhandlungen bei den Three Lions

Gareth Southgate ist mittlerweile seit fünf Jahren Trainer der englischen Nationalmannschaft. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der WM-Kampagne im kommenden Jahr. Eine Vertragsverlängerung ist aber denkbar.

Der 51-Jährige hat anlässlich der zurzeit stattfindenden WM-Qualispiele über einen neuen Kontrakt als Coach der Three Lions gesprochen und positive Signale entsandt, wobei er noch etwas Zeit benötigt. “Ich glaube, ich habe letzten Monat gesagt, dass ich darum gebeten habe, diese Vertragsgespräche weiter in den Herbst zu verschieben, da ich mich nur auf diese Spiele konzentrieren und mir auch die Zeit geben wollte, die richtige Entscheidung zu treffen”, so Southgate gegenüber “Sky Sports”. Und weiter: “Nach der EM gab es eine Menge Emotionen und Gefühle und Müdigkeit, wenn man so ein Turnier durchmacht. Ich möchte sicherstellen, dass ich aus den richtigen Gründen die richtigen Entscheidungen treffe.”

Während der EM und auch davor gab es in der Heimat immer wieder Kritik an Southgate. Die Resultate sprechen aber bis auf das verlorene Endspiel für ihn. Auch an der WM 2018 erreichte England erstmals seit langem wieder ein Halbfinale an einem grossen Turnier.

psc 12 Oktober, 2021 12:06