Gareth Southgate erhält Booster-Vertrag bei den Three Lions

Dem englischen Nationaltrainer Gareth Southgate winkt eine vorzeitige Vertragsverlängerung als englischer Nationaltrainer. Sein Salär könnte noch einmal in die Höhe schiessen.

Der 51-Jährige ist derzeit bis zur WM in Katar im kommenden Jahr gebunden. Die Three Lions betreut er inzwischen seit fünf Jahren als Cheftrainer. Die Bilanz ist mit der Teilnahme am WM-Halbfinal und dem diesjährigen Einzug ins EM-Finale beachtlich, auch wenn der lang ersehnte grosse Titel ausbleibt. Laut “The Sun” sind die Verbandsverantwortlichen bereit, Southgate bis 2024 zu binden. Damit würde er auch für die Europameisterschaft in Deutschland im Amt bleiben. Das Salär könnte von 3,5 Mio. Euro auf 7 Millionen verdoppelt werden.

psc 12 November, 2021 14:51