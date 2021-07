Gareth Southgate will bei den Three Lions weitermachen

Gareth Southgate und die englische Nationalmannschaft müssen die Enttäuschung des verlorenen EM-Finales verkraften. Der 50-Jährige lässt am Tag nach der Niederlage im Penaltyschiessen gegen Italien bereits verlauten lassen, dass er im Amt bleiben wird.

Southgate möchte die Three Lions auch zur WM in Katar im kommenden Jahr führen. Einen vorzeitigen Rücktritt schliesst er aus, wie er erklärt. Sein Vertrag läuft noch für ein weiteres Jahr. Der englische Verband FA will ebenfalls an ihm festhalten, zumal die EM bis auf das verlorene Endspiel sehr erfolgreich war.

Southgate führt die Three Lions bereits seit knapp fünf Jahren. An der WM 2018 in Russland erreichte er das Halbfinale, an der EM reichte es nun sogar fürs Finale.

psc 12 Juli, 2021 11:50