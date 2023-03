Ivan Toney steht trotz Wettskandal im Kader der Three Lions

Gareth Southgate nominiert Brentfords Stürmer Ivan Toney trotz dessen Wettskandal für die englische Nationalmannschaft.

Der 27-jährige zeigt sich mit 16 Saisontoren in der Premier League äusserst treffsicher und liegt in der Torschützenliste hinter Erling Haaland und Harry Kane auf Rang 3. Seine Leistungen haben ihm nun auch ein erstmals Aufgebot für die Three Lions beschert. Dies obwohl Toney wegen Verstössen gegen die Wettregeln des englischen Fussballverbands (FA) eine Sperre droht.

«Er spielt für seinen Verein und steht zur Verfügung», sagt Southgate am Donnerstag zur Nominierung. «Es gab kein Gerichtsverfahren oder eine Entscheidung, deshalb weiss ich nicht, auf welcher Grundlage wir ihn nicht nominieren sollten.»

Das komplette Aufgebot der Three Lions für die EM-Qualispiele gegen Italien und die Ukraine:

Here we go… your #ThreeLions for March camp! 🦁 — England (@England) March 16, 2023

psc 16 März, 2023 17:28