Nach dem 0:0 gegen Arsenal ging der Everton mit einigen Teamkollegen zum feuchfröhlichen Fest im Alexandra Palace in London. Die Fans feierten Pickford als “England’s Number One”. Daraufhin zog der 25-Jährige durch und trank sein Pint auf Ex:

"England's number one!"

Delighted fans chant as Everton 'keeper Jordan Pickford downs a beer at the darts following a lacklustre draw with Arsenal pic.twitter.com/DRgGSCGpPV

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 23, 2019