Mason Mount und Ben Chilwell müssen bis am 28. Juni in Selbstisolation

Die englische Nationalmannschaft muss bis und mit kommenden Montag auf die beiden Chelsea-Profis Mason Mount und Ben Chilwell verzichten.

Das Duo stand in der vergangenen Woche in Kontakt mit dem schottischen Nationalspieler Billy Gilmour, den sie vom Klub her kennen und der später positiv auf Covid19 getestet wurde. In Absprache mit dem englischen Gesundheitsamt wurde entschieden, dass Mount und Chilwell als “enge Kontakte” von Gilmour gelten. Daher müssen sie bis und mit Montag, 28. Juni in Selbstisolation verbleiben. Somit fallen die beiden englischen Nationalspieler für das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien am Dienstagabend aus. Sollten sich die Three Lions als Gruppenerster durchsetzen, wären sie für ein allfälliges Achtelfinale, das dann erst am 29. Juni stattfindet, wieder einsatzfähig.

We can confirm that @BenChilwell and @masonmount_10 must isolate up to and including Monday 28 June. This decision has been taken in consultation with Public Health England. — England (@England) June 22, 2021

psc 22 Juni, 2021 12:24