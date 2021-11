Southgate verlängert als englischer Nationaltrainer und erhält massive Lohnerhöhung

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis zur EM 2024.

Der 51-Jährige ist seit fünf Jahren im Amt und hat die Three Lions in dieser Zeit in den WM-Halbfinal und ins EM-Final geführt. Gemäss “Guardian” wird das Gehalt von Southgate von 3 auf 6 Mio. Pfund pro Jahr verdoppelt. Der Ex-Profi weist in den 68 Länderspielen unter seiner Führung einen sensationellen Punkteschnitt von 2,19 auf.

Here to stay 👊 We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f — England (@England) November 22, 2021

psc 22 November, 2021 13:35