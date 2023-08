Europameister Cazorla kehrt für Mindestlohn zu Jugendklub zurück

Santi Cazorla kehrt nach 20 Jahren zu seinem Jugendklub Oviedo zurück. Dabei unterschreibt der Europameister lediglich für Mindestlohn.

2003 verliess Santi Cazorla Oviedo, anschliessend spielte er für den FC Villarreal, Huelva, FC Málaga, FC Arsenal und Al-Sadd SC. Nach zuletzt drei Jahren in Katar ist der 38-Jährige wieder zurück bei seinem Jugendklub. Der Europameister von 2008 und 2012 verzichtet dafür auf sehr viel Geld.

Laut Angaben des spanischen Zweitligisten besteht Cazorla nur auf den Mindestlohn der Liga, der Medienberichten zufolge gerade mal bei 91 000 Euro pro Saison liegt. Dies sind etwa 7 500 Euro pro Monat. "Ich will nichts von Oviedo. Ich fühle mich bereits dafür entlohnt, indem ich die Möglichkeit habe, dieses Trikot wieder zu tragen und meine letzten Abenteuer in der Nähe meiner Leute zu erleben", so der Mittelfeldroutinier, der einen Einjahreskontrakt unterschrieb.

adk 17 August, 2023 16:29