Ex-Nati-Junior Audino hat einen neuen Verein gefunden

Der ehemalige Schweizer Juniorennationalspieler Ivan Audino hat einen neuen Verein gefunden. Der mittlerweile 29-Jährige unterschreibt beim slowakischen Erstligisten FK Pohronie.

In seiner Jugend hat Ivan Audino für Winterthur und den FC Zürich gespielt, als Profi für den FC Wil 1900, FC Aarau und zuletzt für AC Bellinzona. Einmal ist der Außenbahnspieler in der Super League aufgelaufen, 199 Mal in der Challenge League. Nachdem er seit November 2019 vertragslos war, heuert der Halb-Italiener nun in der Slowakei beim FK Pohronie an. Wie lange Audinos Arbeitspapier dort gültig ist, wollte der Verein nicht überliefern.

adk 25 Oktober, 2020 10:30