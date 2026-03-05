SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ex-Nati-Stürmer Haris Seferovic hat in Dubai jeden Tag Training

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 17:30
Trotz der Eskalation im Nahen Osten und den kriegerischen Aktivitäten, die zahlreiche Länder betreffen, fühlt sich der frühere Schweizer Nationalstürmer Haris Seferovic in Dubai mit seiner Familie nach wie vor sicher.

Dies erzählt der 34-Jährige im Gespräch mit «Blick». Seferovic spielt bereits seit Sommer 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit dieser Saison läuft er für den United FC auf und lebt mit seiner Familie in Dubai. «Natürlich hören wir die Geräusche. Aber das Militär wehrt alles ab. Bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert. Wir fühlen uns gut und sicher», schildert der Profi die aktuelle Situation.

Seferofic weiter: «Ich bin zu Hause und mache mir keine Sorgen um mich.» Gedanken um seine Familie mache er sich natürlich, «aber die Leute hier leben normal weiter. Sie gehen beten und in die Moscheen, da Ramadan ist.» Der Trainingsbetrieb in seinem Verein läuft normal weiter.

Der Fussballer fühlt sich von der Regierung auch gut informiert, wie er betont: «Die Menschen sind positiv gestimmt. Denn das Land macht einen sehr, sehr guten Job.»

