Ex-YB-Profi Sékou Sanogo beginnt in Paris ein neues Abenteuer

Zwei Jahre nach seinem Wechsel zu Roter Stern Belgrad nach Serbien startet der frühere YB-Profi Sékou Sanogo wieder ein neues Abenteuer – diesmal in Frankreich.

Der 33-jährige Mittelfeldpuncher ist am Deadline Day zum Paris FC gewechselt, der zurzeit in der Ligue 2 spielt. Dort soll der 33-jährige Ivorer dem Tabellen-13. zu mehr Stabilität verhelfen. In der ersten Saisonhälfte kam Sanogo in Belgrad zunehmend weniger zum Einsatz, weshalb sich ein Transfer angeboten hat. Vorerst ist er bis Saisonende an die Pariser ausgeliehen.

Nach seiner Zeit in der Schweiz bei Thun, Lausanne und später den Young Boys (2011 bis 2019) zog es Sanogo zunächst nach Saudi-Arabien. Nach nur einem Jahr kehrte der Spielmacher aber wieder nach Europa zurück, wo seine Karriere weiter anhält.

✍️ Nouveau renfort au Paris FC. L’international ivoirien, Sékou Sanogo est prêté par le @crvenazvezdafk jusqu’à la fin de la saison. 🔵⚪️ #TeamPFC — Paris FC (@ParisFC) January 31, 2023

psc 1 Februar, 2023 17:28