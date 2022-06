Fahrer schrottet den 2 Mio. Euro-Bugatti von Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat seinen Bugatti Veyron extra für den Urlaub auf Mallorca einschiffen lassen. Jetzt hat ein Fahrer mit dem 2 Mio. Euro teuren Gefährt einen Unfall gebaut.

CR7 sass nicht am Steuer und war auch nicht im Auto als der Fahrer gemäss “The Sun” in der Nähe von Sa Coma die Kontrolle über die Edelkarosse verlor und frontal in eine Mauer fuhr. Glücklicherweise wurde der Mitarbeiter von Ronaldo nicht verletzt. Ein anderes Auto war nicht in den Crash verwickelt.

Im Internet kursiert ein Foto des gecrashten Bugatti. Die Frontpartie ist in arge Mitleidenschaft gezogen.

psc 20 Juni, 2022 19:44