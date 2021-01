Wilshere unterschreibt Vertrag bei Bournemouth

Mittelfeldspieler Jack Wilshere kehrt offenbar zu seinem Ex-Klub Bournemouth zurück. Bei den Cherries war der frühere Star des FC Arsenal und von West Ham United zuvor bereits Trainingsgast.

Bis Oktober 2020 stand Jack Wilshere noch bei West Ham United unter Vertrag, ist seither jedoch vereinslos. Nachdem der 29-Jährige in letzter Zeit bei Bournemouth mittrainierte, wird er dort übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einem Vertrag ausgestattet.

Wilshere bestritt in seiner Karriere die meisten Pflichtspiele für den FC Arsenal und lief zudem 34 Mal (zwei Tore) für die englische Nationalmannschaft auf. In Bournemouth, wo er bereits zwischen 2016 und 2017 auf Leihbasis spielte, will er nun zurück zur alten Stärke finden.

adk 18 Januar, 2021 11:31