Der zum Jahresende auslaufende Vertrag des 31-Jährigen wird nicht mehr verlängert. Man sei sehr zufrieden, wie sich Bendtner in der Kabine und im Umgang mit den Teamkollegen verhalten hat, teilt der Klub mit. Allerdings habe er wegen Verletzungen und auch der Härte des Wettbewerbs nicht die erhoffte Einsatzzeit erhalten. Aus diesem Grund habe man sich für eine Trennung entschieden.

Bendtner stiess Anfang September zu seinem Stammklub. Nach knapp vier Monaten wir das Engagement wieder beendet. Nun erwägt der Torjäger auch ein Karriereende: “Ich möchte jetzt über meine Zukunft nachdenken und überlegen, ob ich ein neues Abenteuer in der Fußballwelt ausprobieren oder ein paar neue Abenteuer im Leben beginnen soll.”

F.C. Copenhagen and Nicklas Bendtner will not extend the contract, which expires at the end of this year #fcklive https://t.co/xoMiUdivBz

— F.C. København (@FCKobenhavn) December 17, 2019