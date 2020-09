Satte 40 Mio. Euro lässt sich Wolverhampton die Dienste des erst 18-jährigen Fabio Silva kosten. Der Youngster kommt vom portugiesischen Meister FC Porto und absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit gerade mal zwölf Ligaeinsätze, wobei ihm ein Treffer gelungen war.

Silva wird bei den Wolves mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet und ist bereits der zehnte Portugiese im Team.

Get to know our new signing.

👋 @Silva49Fabio pic.twitter.com/T5Ow57ViXh

— Wolves (@Wolves) September 6, 2020