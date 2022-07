Kommt Advan Kadusic? FC Rapperswil-Jona bastelt an Transfer-Coup

Der FC Rapperswil-Jona peilt aufgrund der Umstrukturierungen im Schweizer Profifussball den Aufstieg in die Challenge League an. Präsident Rocco Delli Colli arbeitet momentan an einem Coup, Advan Kadusic könnte schon bald seinem Team angehören.

Der Palmarès von Advan Kadusic ist mit einigen Titeln geschmückt. In den vergangenen Jahren ist er mit dem FK Sarajevo sowie Zrinjski Mostar bosnisch-herzegowinischer Meister geworden. Bei seinem letzten Klub, dem NK Celje, stand in Slowenien ebenfalls die Meisterschaft zu Buche.

Die Zusammenarbeit ging allerdings in die Brüche. Kadusic hatte die Verantwortlichen frühzeitig darüber informiert, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern möchte und sich gerne einer neuen Herausforderung widmen würde. Daraufhin wurde er kaum mehr berücksichtigt, so dass das Beschäftigungsverhältnis Ende Januar in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst wurde.

Advan Kadusic absolvierte Probetraining beim FC St. Gallen

Untätig war der Spieler in den vergangenen Monaten keineswegs. Im Mai hatte Kadusic anderthalb Wochen die Möglichkeit erhalten, sich für ein Engagement beim FC St. Gallen zu empfehlen. Die Verantwortlichen waren aber letztendlich nicht vollends überzeugt und entliessen Kadusic wieder in die Vereinslosigkeit. Die könnte aber nicht mehr lange andauern.

Nach 4-4-2.ch-Informationen führt der FC Rapperswil-Jona konkrete Gespräche, möchte den universell einsetzbaren Abwehrspieler unbedingt unter Vertrag nehmen. Kadusic hat bereits grünes Licht für den Wechsel gegeben, der FCRJ berät sich aktuell darüber, wie dieser Transfercoup finanziell zu realisieren wäre.

Vereinspräsident Rocco Delli Colli, der bekannte Schweizer Pizza-Entrepreneur und Mäzen seines Herzensklubs, will unbedingt in die Challenge League aufsteigen. Aufgrund der kommenden Neuordnung im Schweizer Fussball steigen aus der Promotion League zwei Klubs direkt auf, der Drittplatzierte bekommt die Aufstiegschance über die Barrage.

Advan Kadusic will in der Schweiz neue Impulse setzen

Kadusics Bekanntheitsgrad ist vor allem in seiner Heimat hoch. Der 24-Jährige spielte bereits dreimal für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina, zweimal davon in der Nations League. Kadusic möchte nun seiner Karriere in der Schweiz neuen Schwung verleihen. Eine Rückkehr nach Bosnien ist deshalb kein Thema.

Sein Jugendverein FK Sarajevo wäre mit dem Defensivspezialisten nach 4-4-2.ch-Informationen gerne wieder ein Arbeitsverhältnis eingegangen. Zwei Klubs aus der Challenge League haben ebenfalls Informationen eingeholt. Kadusics Stärken liegen in der Offensive, er schlägt gute Flanken aus dem Halbfeld, ist flink auf den Beinen und verfügt über ein enormes Laufpensum.

aoe 13 Juli, 2022 10:38