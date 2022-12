Wie angekündigt: Rapperswil-Jona bestätigt Ankunft von Rilind Nivokazi

Wie von 4-4-2.ch am 26. November bereits exklusiv angekündigt, unterschreibt Stürmer Rilind Nivokazi beim FC Rapperswil-Jona.

Der Promotion Ligist hat die Ankunft des 22-Jährigen am Sonntag bestätigt. Nivokazi spielte in dieser Saison bislang beim FC Chiasso und wechselt nun an den Zürichsee. In Rapperswil unterschreibt er einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf eine weitere Spielzeit. «Der FCRJ hat sich sehr um mich bemüht, das hat mich überzeugt. Hier finde ich eine ausgezeichnete Möglichkeit, mich weiter zu entwickeln», wird er auf der Webseite von Rapperswil-Jona zitiert.

Der Klub gibt ausserdem die Abgänge von Alessandro Casciato (Rückkehr nach Lugano) und Metin Bhtiyar (Wechsel zu YF Juventus) bekannt.

psc 12 Dezember, 2022 09:57