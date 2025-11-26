Nächster Rückschlag für Neymar: Vorzeitiges Saison-Aus für Stürmer

Santos-Stürmer Neymar wird seinem Klub im Abstiegskampf nicht mehr helfen können. Der 33-jährige Angreifer fällt mindestens bis zum Jahreswechsel aus.

Der Angreifer hat sich gemäss "Globo" bei der Partie gegen Mirassol vor Wochenfrist eine Meniskusverletzung zugezogen und wird in diesem Kalenderjahr deshalb nicht mehr spielen können. Santos liegt drei Spieltage vor Schluss auf dem 17. Tabellenplatz, was den Abstieg bedeuten würde. Neymar kann in den Kampf gegen nun nicht mehr eingreifen.

Von einem Verbleib Santos' in der höchsten Spielklasse hängt auch dessen Zukunft massgeblich ab: Der Gang in die zweithöchste Liga wird die Klubikone kaum mitgehen. Bei einem Klassenerhalt könnten sich die Parteien hingegen auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit einigen.

Neymar war Anfang des Jahres zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Er wollte sich unbedingt wieder für die Seleçao empfehlen, um mit dieser nächstes Jahr die WM zu bestreiten. Wiederkehrende Verletzungsproblemen machen ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die Zeit wird allmählich knapp.

Peter Schneiter 26 November, 2025 10:58