Milan will neuen Mittelstürmer – zwei Kandidaten

Der AC Mailand behält für den kommenden Sommer vor allem den Stürmermarkt im Blick. Planer Paolo Maldini scheint schon zwei Optionen ins Auge gefasst zu haben.

Da die Vertragsverlängerung mit Olivier Giroud noch nicht abgeschlossen ist und in den Sternen steht, wie es mit Zlatan Ibrahimovic weitergeht, scannt der AC Mailand den Markt.

Der «Gazzetta dello Sport» zufolge schaut sich Manager Paolo Maldini daher besonders nach einem neuen Stürmer um – Joao Pedro (21, FC Watford) und Mateo Retegui (23, Club Atletico Tigre) sollen für einen Transfer grundsätzlich infrage kommen.

Das Werben um den einen wie den anderen Angreifer dürfte sich aber nicht gerade einfach gestalten. Joao Pedro ist noch bis 2028 an Watford gebunden, der Brasilianer soll den Klub in der nächsten Saison wieder in die Premier League schiessen.

Retegui sorgt momentan in Argentinien für Furore und wird demnächst wohl erstmals für die italienische Nati auflaufen. Retegui ist bis Ende des Jahres von den Boca Juniors an Tigre verliehen, das über eine Kaufoption verfügt.

aoe 11 März, 2023 11:56