Slaven Bilic kehrt als Trainer in den englischen Fussball zurück

Dort wurde der bisherige Coach Rob Edwards am Montag entlassen. Die Hornets liegen nach dem Abstieg auf dem enttäuschenden zehnten Tabellenplatz. Slaven Bilic erhält einen Vertrag über 18 Monate bis Sommer 2024, wie der Klub aus dem Norden Londons mitteilt.

Der 54-Jährige coachte auf der Insel bereits West Ham United und von Sommer 2019 bis Dezember 2020 West Bromwich Albion. Danach wechselte er zwischenzeitlich nach China, ehe er nun wieder nach Europa zurückkehrt.

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 26, 2022