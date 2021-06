Ex-GC-Junior Sead Hajrovic kehrt in die Schweiz zurück

Abwehrspieler Sead Hajrovic mit Vergangenheit bei den Grasshoppers kehrt in die Schweiz zurück.

Nach anderthalb Jahren beim deutschen Drittligisten Viktoria Köln schliesst sich der 28-jährige Innenverteidiger dem FC Yverdon-Sport an, der den Aufstieg in die Challenge League bewerkstelligt hat. Hajrovic spielte in der Vergangenheit auch bei den Junioren und der zweiten Mannschaft des FC Arsenal. Sein Wechsel erfolgt ablösefrei.

🟢𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘, 𝗦𝗘𝗔𝗗⚪️

Nouvelle arrivée de choix pour YS ! Le défenseur central Sead Hajrović, passé par la réserve d’Arsenal, GC, Winterthur ou encore le Viktoria Köln (D3 allemande) a rejoint le Municipal ! Nous lui souhaitons la bienvenue à Yverdon Sport !⚽️ pic.twitter.com/3B6vqurIEJ — Yverdon Sport (@yverdonsport) June 24, 2021

psc 24 Juni, 2021 16:48