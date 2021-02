Ex-FCB-Stürmer Kemal Ademi wechselt innerhalb der Türkei

Der frühere FCB-Stürmer Kemal Ademi, der sich im vergangenen Oktober Fenerbahçe anschloss, wird innerhalb der Türkei weiterverliehen.

Der 25-jährige Angreifer schliesst sich Süper Lig-Verein Fatih Karagümrük an. Ademi kam bei Fenerbahçe in der bisherigen Saison in sieben Ligaspielen zum Zug. Mehr als eine Jokerrolle konnte er allerdings nicht einnehmen. Jetzt hofft der Mittelstürmer bei Karagümrük auf mehr Einsatzzeiten. Der Leihvertrag ist bis im Sommer datiert.

Kemal Ademi Karagümrük’te! Karagümrük’te transfer devam ediyor! Takımımız, Fenerbahçe’den Kemal Ademi’yi kadrosuna kattı. Kariyerine İsviçre’nin St.Gallen takımında başlayan Ademi, İsviçre’nin köklü kulüplerinden Basel’de gösterdiği performansla Fenerbahçe’ye transfer oldu. pic.twitter.com/GiL8q6fWcP — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 1, 2021

psc 1 Februar, 2021 14:38