Fenerbahce in Gesprächen mit Sarri

Fenerbahce Istanbul sondiert den Markt nach einem Trainer für die kommende Saison. Ein erster Kontakt mit Maurizio Sarri soll schon bald intensiviert werden.

Maurizio Sarri kommt offenbar als zukünftiger Trainer von Fenerbahce Istanbul infrage. Nach Informationen des türkischen Onlineportals “Ajansspor” hat Vereinspräsident Ali Koc den Kontakt zum momentan vereinslosen Übungsleiter aufgenommen. Ein Treffen mit Sarri für die kommende Woche sei bereits vereinbart worden.

Ob sich der renommierte 62-Jährige überhaupt vorstellen kann, den vakanten Posten an der Schwarzmeerküste zu übernehmen, wird hingegen nicht überliefert. Fenerbahce stellte erst kürzlich Erol Bulut frei. Bis zum Ende der laufenden Saison wird Sportdirektor Emre Belozoglu den Trainerposten interimistisch bekleiden.

Um Sarri hatten sich in den letzten Wochen so einige Spekulationen ergeben. Unter anderem wurde eine Rückkehr in die Serie A thematisiert. Bei seinem Ex-Klub SSC Neapel steht Gennaro Gattuso auf der Kippe. Und beim AS Rom könnte Paulo Fonseca seine Anstellung verlieren.

aoe 27 März, 2021 12:01