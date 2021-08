Fenerbahçe schnappt sich den wertvollsten MLS-Profi

Fenerbahçe kündigt die Verpflichtung des italienischen Angreifers Diego Rossi an.

Der 23-jährige Uruguayer spielt seit Anfang 2018 für MLS-Klub Los Angeles FC. Der Linksaussen ist martkwerttechnisch der wertvollste Spieler der MLS. In dieser Saison hat er in 19 Ligaspielen sechs Treffer erzielt. Rossi kommt am Dienstagmittag in Istanbul an und wird im Anschluss an die Medizintests bei Fenerbahçe einen Vertrag unterschreiben.

Bilgilendirme Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/rwDbI5wR1c — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 30, 2021

psc 31 August, 2021 10:30