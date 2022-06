Spektakuläre Wende: Mesut Özil formuliert grosse Ziele bei Fenerbahçe

Zuletzt gab es rund um Mesut Özil grosse Aufregung in der Türkei, nachdem dieser seinem Verein Fenerbahçe in den sozialen Medien entfolgt war. Jetzt kommt es zur grossen Wende.

Der 33-Jährige meldet sich via Instagram zu Wort und formuliert grosse Ziele, die er mit seinem Klub erreichen will. “Ich bin nicht zum Urlaub zu Fenerbahçe und in meine Heimat Türkei gekommen. Ich bereite ich mich individuell mit einem speziellen Programm vor und warte geduldig auf meine Zeit, um mich bei meiner Jugendliebe einzubringen”, schreibt er. Und weiter: “Ich werde den Fußball nicht aufgeben, bis ich diese Dinge getan habe.” Von einem baldigen Rückzug aus dem Profifussball will Özil offensichtlich nichts wissen.

Fenerbahçe folgt er in den sozialen Medien inzwischen auch wieder. Allerdings bleibt er weiterhin suspendiert. Dies ist nach einer angeblichen Auseinandersetzung mit Ex-Trainer Ismail Kartal seit März der Fall. Ob er unter dem neuen Trainer Jorge Jesus bald wieder Einsatzchancen erhält, ist offen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mesut Özil (@m10_official)

psc 22 Juni, 2022 12:01