WM-Torschütze Enner Valencia verlässt Fenerbahçe bald

Der ecuadorianische Stürmer Enner Valencia verlässt Fenerbahçe zum Saisonende und wechselt nach Brasilien.

Der 33-Jährige konnte sich im vergangenen Jahr an der WM in Katar in Szene setzen und erzielte für sein Land in der Gruppenphase drei Treffer. Seit Sommer 2020 lief er in der türkischen Süper Lig für Fenerbahçe auf und wird dies auch noch bis zum Ende dieser Spielzeit tun. Laut Transferexperte Fabrizio Romano schliesst sich der Routinier anschliessend dem brasilianischen Verein Internacional Porto Alegre an. Ein Vorvertrag bis 2025 soll bereits unterzeichnet sein. Für Enner Valencia ist es der erste Wechsel nach Brasilien. Vor seiner Zeit in der Türkei lief er in Mexiko und davor in der Premier League für West Ham und Everton auf.

psc 23 Februar, 2023 15:45